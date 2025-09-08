13:05  08 вересня
08 вересня 2025, 14:48

8000 доларів з людини: у Києві судитимуть двох військових, які організували "бізнес" на переправленні ухилянтів

08 вересня 2025, 14:48
Фото: pixabay
Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців, які вирішили підзаробити на організації втечі "ухилянтів" за кордон

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Двоє військовослужбовців, які дружать з дитинства та служать у різних частинах Київщини, вирішили заробляти на незаконному переправленні чоловіків за кордон.

Ділки розмістили оголошення в інтернеті, пропонуючи охочим нелегально виїхати з України. "Клієнтам" обіцяли підвезти їх до визначеного місця біля кордону та показати ділянку, де можна безперешкодно перейти пішки. За таку "послугу" просили по 8 тисяч доларів з людини.

Правоохоронці затримали фігурантів у Києві та Сумах, одразу після підтвердження "контракту" на перевезення чоловіків призовного віку до кордону з Молдовою.

Затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою). Їм загрожує від 7 до 9 років тюрми.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які намагались переправити чоловіка за кордон – до Молдови. Коштувала така послуга 7500 доларів.

