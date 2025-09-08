8000 доларів з людини: у Києві судитимуть двох військових, які організували "бізнес" на переправленні ухилянтів
Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців, які вирішили підзаробити на організації втечі "ухилянтів" за кордон
Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.
Двоє військовослужбовців, які дружать з дитинства та служать у різних частинах Київщини, вирішили заробляти на незаконному переправленні чоловіків за кордон.
Ділки розмістили оголошення в інтернеті, пропонуючи охочим нелегально виїхати з України. "Клієнтам" обіцяли підвезти їх до визначеного місця біля кордону та показати ділянку, де можна безперешкодно перейти пішки. За таку "послугу" просили по 8 тисяч доларів з людини.
Правоохоронці затримали фігурантів у Києві та Сумах, одразу після підтвердження "контракту" на перевезення чоловіків призовного віку до кордону з Молдовою.
Затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою). Їм загрожує від 7 до 9 років тюрми.
