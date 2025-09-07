Внаслідок атаки по Києву постраждала вагітна жінка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці екстрено провели пологи вагітній жінці, яка постраждала внаслідок нічної атаки росіян

Як передає RegioNews, про це повідомила керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у коментарі для "Суспільного".

За словами медиків, найскладніший стан має 24-річна жінка. Вона проживає у Святошинському районі, де внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка. Лікарі вирішили провести їй екстрені пологи.

"Лікарі дістали недоношену дитину. Вона перебуває в реанімаційному відділенні", – йдеться у повідомленні.

