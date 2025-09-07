У Києві російський дрон влучив у будинок відомого футболіста

фото: Реальний Київ

Півзахисник збірної України з футболу Георгій Судаков постраждав від атаки РФ по столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його повідомлення у Телеграмі.

У ніч на 7 вересня в 16-поверховий будинок у Святошинському районі Києва, де розташована його квартира, влетів ворожий "Шахед".

Відомо, що футболіст зі своєю вагітною дружиною Лізою також оговтуються від атаки.

Нагадаємо, що у Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок удару РФ. На жаль, загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною.