На вулиці Героїв полку "Азов" 17-річна дівчина випала з вікна четвертого поверху девʼятиповерхівки та впала на піддашок.

Рятувальники встановили драбину, дісталися до постраждалої, зняли її та передали медикам.

Дівчину з переломом руки госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, вдень 2 вересня на Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні. Дитина в лікарні у тяжкому, але стабільному стані.