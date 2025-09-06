У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальники
Подія сталася вранці 6 вересня в Оболонському районі Києва
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Героїв полку "Азов" 17-річна дівчина випала з вікна четвертого поверху девʼятиповерхівки та впала на піддашок.
Рятувальники встановили драбину, дісталися до постраждалої, зняли її та передали медикам.
Дівчину з переломом руки госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, вдень 2 вересня на Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні. Дитина в лікарні у тяжкому, але стабільному стані.
