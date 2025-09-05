Фото: Нацполиция

Правоохранители установили подростков, которые жестоко обращались с животным. Это оказались дети 14 и 15 лет

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Белой Церкви парень ударил ежа ногой. Удар был так силен, что животное улетело в сторону. Рядом была девушка, которая записывала это на мобильную камеру. Правоохранители установили личности причастных к инциденту

Это оказался 15-летний парень. Именно он ударил ежа. Снимала все на камеру его 14-летняя подруга. Свои действия подростки объяснили тем, что им якобы было скучно, и они не осознавали последствий своих действий.

Ёж сейчас находится на лечении под наблюдением специалистов в столичном заведении ветеринарной медицины.

"Полицейские Белоцерковского районного управления полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию детей составили на родителей обоих несовершеннолетних административные материалы (ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители нашли в сети видео, где компания молодых людей издевается над ежом. После этого началось расследование, чтобы установить возможных свидетелей и все обстоятельства.