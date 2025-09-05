Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили підлітків, які жорстоко поводились з твариною. Це виявились діти 14 та 15 років

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Білій Церкві хлопець вдарив їжака ногою. Удар був такий сильний, що тварина відлетіла вбік. Поруч була дівчина, яка записувала це на камеру мобільного. Правоохоронці встановили особи причетних до інциденту

Це виявився 15-річний хлопець. Саме він вдарив їжака. Знімала все на камеру його 14-річна подруга. Свої дії підлітки пояснили тим, що їм нібито було нудно і вони не усвідомлювали наслідків своїх дій.

Їжак зараз знаходиться на лікуванні під наглядом фахівців у столичному закладі ветеринарної медицини.

"Поліцейські Білоцерківського районного управління поліції за невиконання обов'язків щодо виховання дітей склали на батьків обох неповнолітніх адміністративні матеріали (ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці знайшли в мережі відео, де компанія молодих людей знущається з їжака. Після чого розпочалось розслідування, щоб встановити можливих свідків та всі обставини.