04 вересня 2025, 21:36

Теракт на Печерську: киянин отримав вирок

04 вересня 2025, 21:36
Ілюстративне фото
Печерський райсуд Києва визнав громадянина винним у теракті. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

17 листопада 2024 року після 10 години ранку до квартири в Печерському районі Києва прибули два співробітники поліції за викликом про домашнє насильство. Жінка в телефонній розмові говорила, що чоловік її побив, а вона ховається у ванній.

Поліцейський, який зайшов першим, перечепився через дріт. Згодом із шафи випала граната. Правоохоронці встигли зреагувати та вибігли з квартири. Пролунав вибух. На щастя ніхто не постраждав.

Як з'ясували, квартиру орендували встановлені особи на імʼя громадянина Молдови. Підготовка злочину тривала близько п'яти днів. До встановлення розтяжки в квартирі залучили чоловіка, який із 2003-го неодноразово засуджувався за корисливі злочини та відбував тюремне покарання.

Виконавець отримав координати, а де можна було знайти гранату. Згодом він придбавав мобільний телефон, камери для організації трансляції.

На суді чоловік визнав свою провину. За його словами, квартиру попередньо винайняли невідомі йому особи, з якими він спілкувався у телеграмі і які повідомили, що туди прийде "вкрай погана людина". За "завдання" він отримав 4 тисячі доларів на електронний гаманець.

Його засудили до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який вранці 5 липня вчинив теракт в Одесі. Він підірвав автомобіль.

