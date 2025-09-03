15:14  03 вересня
03 вересня 2025, 15:44

У Києві затримали адвокатку та її спільників, які виготовляли чоловікам фіктивні діагнози

03 вересня 2025, 15:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР повідомили про підозру адвокатці та її спільникам, які оформляли фіктивні медичні документи військовозобовʼязаним чоловікам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Учасниками схеми були адвокатка, колишній правоохоронець працівник муніципальної охоронної організації та лікар-травматолог одного із медзакладів Київської області. Вони за 8 тисяч доларів впливали на видачу фіктивних медичних документів чоловікам для ухилення від мобілізації.

Жінка підшуковувала "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби. За вищезгадану суму вони отримували довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно психіатричні розлади. Такі документи дозволяли військовозобов’язаним довго не з’являтися на службу або навіть зніматися з обліку.

За наявною інформацією, послугами зловмисників скористалися понад 20 осіб.

Нагадаємо, ДБР розслідує майже 3 тисячі проваджень проти зрадників та колаборантів. Про це повідомив директор відомства Олексій Сухачов.

ДБР Київ діагноз корупційна схема ухилення від мобілізації документи схема
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
