У Києві затримали адвокатку та її спільників, які виготовляли чоловікам фіктивні діагнози

Працівники ДБР повідомили про підозру адвокатці та її спільникам, які оформляли фіктивні медичні документи військовозобовʼязаним чоловікам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Учасниками схеми були адвокатка, колишній правоохоронець працівник муніципальної охоронної організації та лікар-травматолог одного із медзакладів Київської області. Вони за 8 тисяч доларів впливали на видачу фіктивних медичних документів чоловікам для ухилення від мобілізації.

Жінка підшуковувала "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби. За вищезгадану суму вони отримували довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно психіатричні розлади. Такі документи дозволяли військовозобов’язаним довго не з’являтися на службу або навіть зніматися з обліку.

За наявною інформацією, послугами зловмисників скористалися понад 20 осіб.

Нагадаємо, ДБР розслідує майже 3 тисячі проваджень проти зрадників та колаборантів. Про це повідомив директор відомства Олексій Сухачов.