Фото: hromadske.ua

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Вона працюватиме протягом тижня

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, інформує RegioNews.

"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", – йдеться у повідомленні.

За словами Рашкована, місія працюватиме в Україні протягом наступних 7-8 днів.

Нагадаємо, раніше у МВФ закликали Україну підвищити тарифи на комунальні послугидо "рівня відшкодування витрат". Такий крок має сприяти відновленню прибутковості енергетичного сектору.