13:51  02 вересня
На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 13:26

Студент у Києві катався на велосипеді по ескалатору метро – поліція склала протокол

02 вересня 2025, 13:26
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Києва
Читайте также
на русском языке

У Києві поліцейські притягнули до відповідальності 22-річного студента за катання на велосипеді ескалатором метро

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався на станції "Арсенальна", а відео з порушенням опублікували в телеграм-каналах.

Студент їхав на велосипеді ескалатором метро

Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець, студент одного з київських університетів. Молодик під час поїздки знімав відео, нехтуючи власною безпекою та безпекою інших пасажирів метро.

Молодикові загрожує штраф

На студента склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Йому загрожує штраф. Поліція нагадала, що подібні трюки можуть становити серйозну небезпеку для життя та здоров'я учасників руху в підземці.

Раніше повідомлялося, народний депутат Роман Грищук ініціював зміни до правил відстрочки від мобілізації для студентів. Зокрема, документ передбачає, що відтермінування не поширюватиметься на тих, хто вийшов за межі академічної програми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ метро студент велосипед ескалатор хуліганство штраф
Київ під атакою "Шахедів": БпЛА атакують столицю вже три години
02 вересня 2025, 12:35
Забув ключі – підпалив скутер: у Києві затримали 39-річного чоловіка
02 вересня 2025, 09:07
Загибель людей біля укриття в столиці: охоронцю скасували вирок
01 вересня 2025, 22:23
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваного в убивстві пенсіонера
02 вересня 2025, 15:07
На Київщині будуть судити жінку, яка обікрала могилу військового
02 вересня 2025, 14:55
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія
02 вересня 2025, 14:33
На Рівненщині 17-річний мотоцикліст у критичному стані після зіткнення з авто
02 вересня 2025, 14:24
Все навколо палало: росіяни накрили Донеччину вогнем
02 вересня 2025, 14:15
У Дніпровському районі Києва виявили уламки збитого БпЛА на території дитсадка
02 вересня 2025, 14:11
Росія вдарила по Костянтинівці: поранено трьох комунальників
02 вересня 2025, 14:06
На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
02 вересня 2025, 13:51
Публічне зізнання: підозрюваний пояснив, чому вбив Андрія Парубія
02 вересня 2025, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »