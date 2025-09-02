Студент у Києві катався на велосипеді по ескалатору метро – поліція склала протокол
У Києві поліцейські притягнули до відповідальності 22-річного студента за катання на велосипеді ескалатором метро
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Інцидент стався на станції "Арсенальна", а відео з порушенням опублікували в телеграм-каналах.
Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець, студент одного з київських університетів. Молодик під час поїздки знімав відео, нехтуючи власною безпекою та безпекою інших пасажирів метро.
На студента склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Йому загрожує штраф. Поліція нагадала, що подібні трюки можуть становити серйозну небезпеку для життя та здоров'я учасників руху в підземці.
