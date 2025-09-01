19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
У Дії з’явився штучний інтелект
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 22:23

Загибель людей біля укриття в столиці: охоронцю скасували вирок

01 вересня 2025, 22:23
Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому сторожу поліклініки в Деснянському районі столиці Вадиму Мошкіну. Тепер справу знову будуть розглядати в суді

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Охоронець Володимир Мошкін оскаржував вирок після того, як його засудили по справі про загибель людей біля укриття в Києві. В апеляційному суді він заявив, що не чув, що стукають у двері, а коли почув, то пішов відчиняти двері, але стався вибух і на нього впала вхідна група скляних дверей, які він хотів відкрити, внаслідок чого він теж постраждав.

За словами охоронця, у приміщенні поліклініки немає гучномовця. Тому він повинен був стежити за ситуацію за допомогою свого телефону.

При цьому він наголосив, що Наказ №301, яким на сторожів нібито покладено обовʼязок відчиняти двері в укриття зʼявився вже після трагедії, а раніше він його не бачив і підпис про ознайомлення там свій не ставив. Він додав, що основний вхід і був входом в укриття. Він та інші стороні несли матеріальну відповідальність, і саме тому двері на ніч зачиняли.

На думку судів, під час досудового розслідування і в першій інстанції не перевірили версію захисту про реальну можливість Мошкіна вчасно зреагувати на повітряну тривогу і, відповідно, наявність умислу. При цьому ніхто не проводив слідчий експеримент. Суд першої інстанції нібито не проаналізував кожен доказ окремо, а також е пояснив, чому відкидається версія обвинуваченого.

Суд також опитав двох свідків. Жінка, яка теж працює сторожем тієї поліклініки, підтвердила, що вночі двері мали бути зачинені, із наказом №301 її не ознайомлювали, сигнал тривоги всередині будівлі не чути, вхід до укриття ззовні був постійно зачинений.

Заступник директора поліклініки з технічних питань підтвердив, що підвал офіційно не значився як укриття і він не знав про наказ №301, але проводив інструктаж сторожів щодо користування укриттям. За його словами, на момент трагедії ще не було наказу залишати двері відкритими вночі. Також він зауважив, що дійсно не в усьому приміщенні лікарні є можливість почути з вулиці сигнал повітряної тривогу.

Вирок було скасовано. Тепер призначили новий розгляд справи.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня 2023 року під час чергової ракетної атаки з боку РФ у Києві загинули троє людей. Двоє жінок і девʼятирічна дівчинка при повітряній тривозі не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через закрите сховище – підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю. Пізніше підозру вручили й начальнику столичного департаменту безпеки.

Згодом чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі.

