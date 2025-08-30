У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
Сьогодні, 30 серпня, в Києві на вулиці Воскресенській, 18А чоловік випав з 19-го поверху багатоповерхового будинку. На щастя, його падіння було пом'якшене дахом автомобіля, на який він приземлився
Про повідомляє телеграм-канал "Київ.Інфо", передає RegioNews.
Чоловік залишився живим і був у свідомості після інциденту. Очевидці події одразу викликали швидку допомогу.
За попередньою інформацією, він приземлився на автомобіль марки Toyota, повністю зім’явши його дах.
Причини падіння наразі невідомі, а особу чоловіка ще не вдалося встановити.
Медичні служби працюють на місці події, додаткової інформації про його стан поки що немає.
