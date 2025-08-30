16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2025, 16:04

У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля

30 серпня 2025, 16:04
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 30 серпня, в Києві на вулиці Воскресенській, 18А чоловік випав з 19-го поверху багатоповерхового будинку. На щастя, його падіння було пом'якшене дахом автомобіля, на який він приземлився

Про повідомляє телеграм-канал "Київ.Інфо", передає RegioNews.

Чоловік залишився живим і був у свідомості після інциденту. Очевидці події одразу викликали швидку допомогу.

За попередньою інформацією, він приземлився на автомобіль марки Toyota, повністю зім’явши його дах.

Причини падіння наразі невідомі, а особу чоловіка ще не вдалося встановити.

Медичні служби працюють на місці події, додаткової інформації про його стан поки що немає.

Нагадаємо, у Миколаєві 14-річна дівчинка впала у 10-метровий колодязь. За допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали дівчинку з колодязя. Після порятунку її передали бригаді швидкої медичної допомоги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ авто медики чоловік падіння вікно
У Вінниці затримали чоловіка за побиття співмешканки: жінка в лікарні
30 серпня 2025, 15:27
У Києві чоловік жорстоко поранив жінку через зауваження – отримав 6 років тюрми
30 серпня 2025, 12:15
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
30 серпня 2025, 10:37
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Шокуюче вбивство Андрія Парубія: реакція політиків та дипломатів
30 серпня 2025, 15:35
У Вінниці затримали чоловіка за побиття співмешканки: жінка в лікарні
30 серпня 2025, 15:27
Польща депортувала 15 українців за правопорушення: деталі
30 серпня 2025, 15:07
З'явилось фото ймовірного підозрюваного у вбивстві Парубія: пошук стрільця триває
30 серпня 2025, 14:40
Спецоперація "Сирена" у Львові: поліція розшукує вбивцю Андрія Парубія
30 серпня 2025, 14:16
В мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія
30 серпня 2025, 14:01
Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України
30 серпня 2025, 13:45
У Львівській області розшукують стрільця, який вбив колишнього голову ВР
30 серпня 2025, 13:13
У Львові вбито ексголову ВР Андрія Парубія: подробиці трагедії
30 серпня 2025, 12:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »