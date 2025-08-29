Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву знову зросла

фото: ДСНС

У Києві вже 25 загиблих через масований удар росіян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Станом на цей момент відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.