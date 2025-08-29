17:45  29 серпня
На Житомирщині зіткнулись одразу чотири авто
17:15  29 серпня
На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 20:06

Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву знову зросла

29 серпня 2025, 20:06
фото: ДСНС
У Києві вже 25 загиблих через масований удар росіян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Станом на цей момент відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

РФ війна Київ загиблі атака
Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання на вимогу України
29 серпня 2025, 14:09
У Києві понад 30 годин шукали людей під завалами: 8 людей залишаються зниклими
29 серпня 2025, 13:48
YAKTAK пояснив участь у концерті в день обстрілу Києва: що сказав артист
29 серпня 2025, 13:13
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще багато місяців
29 серпня 2025, 19:37
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: спалахнули пожежі, є постраждалі
29 серпня 2025, 19:16
На Прикарпатті сталась ДТП з поліцейськими
29 серпня 2025, 18:55
У НАБУ прокоментували інформацію про розслідування щодо виробника ракети "Фламінго"
29 серпня 2025, 18:45
Одна з країн ЄС відновила видачу туристичних віз росіянам
29 серпня 2025, 18:35
Квартирне питання в Запоріжжі: як змінилась вартість оренди житла
29 серпня 2025, 18:21
На Житомирщині зіткнулись одразу чотири авто
29 серпня 2025, 17:45
Жнива-2025: у яких регіонах зібрали найбільше зерна
29 серпня 2025, 17:41
Смертельно небезпечну ягоду виявили на Дніпропетровщині: її легко сплутати з ожиною
29 серпня 2025, 17:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
