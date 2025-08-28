Атака РФ на Киев: количество погибших снова выросло
Число погибших в результате массированного удара россиян по Киеву возросло до 21
Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
По его словам, по состоянию на 20:45 подтверждена гибель 21 человека в результате российской атаки на Киев.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Россияне использовали ракеты и дроны.
Россияне уничтожили в Киеве большой склад лекарствВсе новости »
28 августа 2025, 21:17Все массовые мероприятия в Киеве будут согласовывать с Генштабом
28 августа 2025, 19:55В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
28 августа 2025, 19:27
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
28 августа 2025, 22:44Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления Украины на 140 миллионов долларов
28 августа 2025, 21:59Россияне уничтожили в Киеве большой склад лекарств
28 августа 2025, 21:17На войне в Украине погиб доброволец из ЕС
28 августа 2025, 21:06В Украине резко подорожали яблоки
28 августа 2025, 20:45Все массовые мероприятия в Киеве будут согласовывать с Генштабом
28 августа 2025, 19:55В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
28 августа 2025, 19:27Освобожденный из плена эксмер Херсона рассказал, какую должность ему предлагали россияне
28 августа 2025, 19:15ДТП в Житомирской области: ВАЗ вилетел в кювет
28 августа 2025, 18:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все блоги »