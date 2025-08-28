Атака РФ на Киев: количество погибших снова выросло

фото: ГСЧС

Число погибших в результате массированного удара россиян по Киеву возросло до 21

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

По его словам, по состоянию на 20:45 подтверждена гибель 21 человека в результате российской атаки на Киев.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Россияне использовали ракеты и дроны.