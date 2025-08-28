Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до 22 осіб

фото: Тимур Ткаченко

Про це повідомив у Телеграмі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Продовжують надходити трагічні звістки з Дарницького району. Вже відомо про 22 загиблих. Рятувальна операція триває", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. У зв’язку із численними жертвами 29 серпня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.