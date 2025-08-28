Все массовые мероприятия в Киеве будут согласовывать с Генштабом

иллюстративное фото: из открытых источников

Организаторы массовых и торжественных мероприятий в столице обязаны будут предварительно их согласовывать с Генеральным штабом ВСУ

Соответствующее поручение подписал начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews со ссылкой на "Вечерний Киев".

По данным издания, все заявители, которые обращаются за согласованием проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе.

Также организаторы, чьи обращения уже находятся на проработке, обязаны пройти эту процедуру и сообщить результату КМВА.

Напомним, в Киеве объявили 29 августа Днем траура после ночного удара 28 августа. В ту ночь россияне применили широкий арсенал вооружения.