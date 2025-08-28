19:55  28 серпня
28 серпня 2025, 22:18

Атака РФ на Київ: кількість загиблих знову зросла

28 серпня 2025, 22:18
фото: ДСНС
Кількість загиблих внаслідок масованого удару росіян по Києву зросла до 21

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, станом на 20:45 підтверджена загибель 21 людини внаслідок російської атаки на Київ.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Росіяни використовували ракети і дрони.

