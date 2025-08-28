Росіяни знищили у Києві великий склад ліків

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

"Сьогодні вночі зазнав обстрілу фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм, ЛТД", у місті Київ. Було знищено медикаменти та складське приміщення", – йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Як повідомили у компанії, оцінка збитків та наслідків буде завершена найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння.