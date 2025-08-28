Усі масові заходи в Києві будуть узгоджувати із Генштабом
Організатори масових і урочистих заході в столиці зобов′язані будуть попередньо їх погоджувати із Генеральним штабом ЗСУ
Відповідне доручення підписав начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews із посиланням на "Вечірній Київ".
За даними видання, усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі.
Також організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, зобов’язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА.
Нагадаємо, в Києві оголосили 29 серпня Днем жалоби після нічного удару 28 серпня. Тієї ночі росіяни застосували широкий арсенал озброєння.
