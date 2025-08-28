Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав завод Bayraktar
Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян
Як передає RegioNews, про це повідомив співзасновник ГО "Варта-1", депутат Львівської міської ради 8-го скликання Ігор Зінкевич.
За його даними, було зафіксовано два влучання, в результаті чого виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень.
"Попри війну і попередні атаки, компанія продовжувала вкладати десятки мільйонів власних коштів, навчати персонал і готувати виробництво. Більшість потужностей вже були майже готові, основний персонал завершив навчання", – йдеться у повідомленні.
Згодом цю інформацію підтвердили і в компанії Baykar Makina.
Нагадаємо, в Києві оголосили 29 серпня Днем жалоби після нічного удару 28 серпня. Тієї ночі росіяни застосували широкий арсенал озброєння.
