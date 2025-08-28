17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 19:27

Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав завод Bayraktar

28 серпня 2025, 19:27
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян

Як передає RegioNews, про це повідомив співзасновник ГО "Варта-1", депутат Львівської міської ради 8-го скликання Ігор Зінкевич.

За його даними, було зафіксовано два влучання, в результаті чого виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень.

"Попри війну і попередні атаки, компанія продовжувала вкладати десятки мільйонів власних коштів, навчати персонал і готувати виробництво. Більшість потужностей вже були майже готові, основний персонал завершив навчання", – йдеться у повідомленні.

Згодом цю інформацію підтвердили і в компанії Baykar Makina.

Нагадаємо, в Києві оголосили 29 серпня Днем жалоби після нічного удару 28 серпня. Тієї ночі росіяни застосували широкий арсенал озброєння.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Усі масові заходи в Києві будуть узгоджувати із Генштабом
28 серпня 2025, 19:55
Звільнений з полону ексмер Херсона розповів, яку посаду йому пропонували росіяни
28 серпня 2025, 19:15
ДТП на Житомирщині: ВАЗ злетів у кювет
28 серпня 2025, 18:50
На Тернопільщині привласнили понад 2,3 млн грн під час ремонту освітніх закладів
28 серпня 2025, 18:34
Київська митрополія УПЦ офіційно визнана афілійованою з РЦП
28 серпня 2025, 18:16
Прямі інвестиції в економіку Харкова за 8 місяців 2025 року сягнули 230 млн грн
28 серпня 2025, 18:09
Спека до +35 повертається в Україну
28 серпня 2025, 17:55
Підтримка роботодавців Харкова: гранти та компенсації рятують роботу для тисяч харків'ян
28 серпня 2025, 17:49
З 1 вересня змінюються правила нарахування пенсій: ПФУ та Кіберполіція попереджають про фейки
28 серпня 2025, 17:36
