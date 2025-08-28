Иллюстративное фото

У Киевской митрополии Украинской православной церкви есть признаки афилиации с Русской православной церковью. К такому выводу пришли представители Госслужбы по этнополитике в результате проверок

Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, передает RegioNews .

Госслужба приняла решение о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине. Речь идет о статье 3 Закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Исследование показало признаки афилиации КМ УПЦ по РПЦ. В УПЦ направили предписание об устранении нарушения. Отмечается, что митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.

"Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 Закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ДЕСС признала КИЕВСКУЮ МИТРОПОЛИЮ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ Церкви аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций"", - говорится в заявлении.

Напомним, что 9 мая правительство утвердило порядок проведения исследования относительно вопроса наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. В частности, речь идет о порядке рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии страны-агрессора.

Впоследствии глава Госэтнополитики Виктор Еленский говорил, что ведомство будет подавать в суд для ликвидации религиозных организаций, которые не будут выполнять предписание об устранении признаков аффилированности с запрещенной иностранной религиозной организацией. Однако если связей не будет, то "дальнейшие действия не будут применены".

Следует отметить, что предстоятель УПЦ Онуфрий недавно заявлял, что после 27 мая 2022 года УПЦ не является частью Московского Патриархата. Он также добавлял, что у них есть все атрибуты, чтобы получить полную каноническую независимость.