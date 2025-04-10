фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Им оказался протоиерей Покровского викариатства УПЦ МП, корректировавший российские удары по украинским защитникам

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, 58-летний клирик был завербован ФСБ через свою дочь, которая живет в России и писала письмо Путину на получение гражданства РФ для ее матери и сестры из Украины.

После отправки "корреспонденции" в Кремль на фигуранта дистанционно вышел сотрудник российской спецслужбы. В обмен на сотрудничество он пообещал протоиерею "эвакуировать" его семью в РФ с оформлением гражданства страны-агрессора и помощью "на первых порах".

Согласившись на предложение, предатель начал собирать информацию о расположении запасных командных пунктов, укрепрайонов и логистических центров украинских войск в Волновахском районе.

По координатам клирика оккупанты планировали применить против Сил обороны целый арсенал боевых средств поражения: управляемые авиабомбы, ракетное вооружение и ствольную артиллерию.

Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения и задержали предателя, не дав ему отправить "отчет" с разведданными в ФСБ.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с поличным.

Агенту объявили подозрение. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельнитчине священника УПЦ МП отправили за решетку за поддержку агрессии РФ.