Київська митрополія Української православної церкви має ознаки афіліації з Російською православною церквою. До такого висновку прийшли представники Держслужби з етнополітики в результаті перевірок

Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, передає RegioNews.

Держслужба ухвалила рішення про визнання Київської митрополії УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Йдеться про статтю 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Дослідження показало ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ. До УПЦ направили припис про усунення порушення. Зазначається, що митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.

"Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 Закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала КИЇВСЬКУ МИТРОПОЛІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій"", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 9 травня уряд затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Зокрема, йдеться про порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології країни-агресорки.

Згодом Голова Держетнополітики Віктор Єленський казав про те, що відомство подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із забороненою іноземною релігійною організацією. Проте якщо зв'язків не буде, то "подальших дій не буде застосовано".

Слід зазначити, що предстоятель УПЦ Онуфрій нещодавно заявляв, що після 27 травня 2022 року УПЦ не є частиною Московського Патріархату. Він також додавав, що вони мають всі атрибути, щоб отримати повну канонічну незалежність.