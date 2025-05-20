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20 мая 2025, 20:15

Хотят автокефалии: в УПЦ МП заявили, что они не являются частью Московского патриархата

20 мая 2025, 20:15
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Фото из открытых источников
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УПЦ опубликовало обращение Митрополита Онуфрия, в котором он утверждает, что их приход никак не связан с РФ. Он также заявил, что УПЦ надеется на автокефалию

Такое обращение Онуфрия появилось на официальном портале УПЦ, передает RegioNews.

Митрополит Онуфрий заявил, что еще в мае 2022 года в г. Киеве, в Свято-Пантелеимоновском монастыре (Феофания) состоялся Собор Украинской Православной Церкви, который "принял ряд важных решений". Он отметил, что Московский патриарх Кирилл полностью принял сторону российского политического руководства и начал оправдывать войну против Украины, а священники УПЦ не были с этим согласны.

"Уже в первые недели войны многочисленные священники нашей Церкви начали заявлять о своем несогласии со словами и действиями патриарха Кирилла. Как отдельные приходы, так и целые епархии в разных регионах Украины начали отказываться возносить имя Московского патриарха за богослужением", - сказал Онуфрий.

Он отметил, что Собор осудил российскую агрессию, выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по отношению к этой войне, а также заявил о намерении возобновить в Украинской Православной Церкви чин мировоззрения.

"После 27 мая 2022 года мы больше не являемся частью Московского патриархата. Собор четко заявил о стремлении нашей Церкви к полной канонической независимости. И сейчас мы уже имеем все атрибуты такой независимости", - заявил Онуфрий, добавив, что они надеются на получение афтокефалии.

Следует отметить, что именно сегодня, 20 мая, истекает предоставленный законом срок для перехода УПЦ (МП) в другую конфессию.

Запрет УПЦ МП в Украине

В реестре религиозных организаций и официальных документах Украинская православная церковь не имеет приставки у Московского патриархата.

Название УПЦ (МП) также присутствовало в отчете Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести за 2021 год.

Митрополит Онуфрий и более 20 священнослужителей церкви имеют российское гражданство, как было сказано в расследовании "Украинской правды". При этом в УПЦ МП называли эту информацию манипуляцией и говорили, что Онуфрий является гражданином Украины с рождения и паспортами других государств не владеет.

Впоследствии Онуфрий признал, что у него был российский паспорт, но якобы никогда им не интересовался, а после начала полномасштабной войны "оставил российское гражданство".

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