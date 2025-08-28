Фото: Instagram/Ольга Мартиновська

Телеведуча розповіла про наслідки нічного обстрілу столиці, під час якого її квартира зазнала пошкоджень

Про це повідомляє RegioNews посилаючись на її сторінку в Instagram.

Телеведуча та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська повідомила, що під час нічної атаки на Київ 28 серпня постраждала її квартира. Житло, де вона мешкає разом із донькою, залишилося без вікон внаслідок вибухової хвилі.

У своєму відеозверненні Мартиновська показала кадри пошкодженого будинку та позначила місце, де розташоване її житло. Вона зазначила, що напередодні виїхала у відрядження до Миколаєва, а тому під час обстрілу у квартирі нікого не було.

За словами телеведучої, її донька на цей час перебувала у бабусі в Чернігові. Мартиновська наголосила, що подібні випадки свідчать про небезпеку для мирних жителів у будь-якому регіоні країни.

Вона також висловила співчуття киянам, чиї домівки зазнали значних руйнувань через ракетну атаку. За офіційними даними міської влади, у результаті удару в столиці пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Раніше повідомлялося, внаслідок нічної атаки рф на Київ було пошкоджено будівлю бізнес-центру, де розташований офіс видання "Українська правда". За даними редакції, жертв немає, а робота медіа триває у звичному режимі.