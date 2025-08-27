У Києві очільник Деснянської РДА побився із заступницею голови КМДА

фото: Facebook / Ганна Старостенко

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов під час сварки із заступницею голови КМДА Ганною Старостенко застосував до неї фізичну силу

Як передає RegioNews, про це повідомили Ганна Старостенко на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент трапився під час звіту голови Деснянської райдержадміністрації (РДА) Максима Бахматова.

Відомо, що у якийсь момент між чиновниками виникла суперечка, Бахматов намагався забрати мікрофон у Старостенко і звернувся до неї зі звинуваченнями.

"Пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск, приниження моєї честі та гідності. Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи – фізичне насилля !!! мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу. Все це – під прикриттям статусу "представника Президента" та "голови РДА" які він привселюдно озвучував!!!", – повідомила Старостенко.

Відео конфлікту опублікували декілька Telegram-каналів.

