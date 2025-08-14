14:29  14 августа
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
12:32  14 августа
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
14 августа 2025, 15:39

На Буковине пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, который заплатил $7000, чтобы попасть в Румынию

14 августа 2025, 15:39
иллюстративное фото: из открытых источников
На границе с Румынией пограничники обнаружили скрытого путешественника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Поздно вечером в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области пограничники проверили грузовой автомобиль. Водитель сообщил, что везет лесоматериалы в Турцию.

Во время осмотра автомобиля пограничники с использованием служебной собаки обнаружили под полуприцепом грузовика скрытого мужчину, который таким образом пытался нелегально покинуть Украину, надеясь избежать пограничного контроля.

В ходе дальнейшей проверки пограничники выяснили, что житель Киевщины договорился со знакомым - водителем фуры, о том, что тот скрыто вывезет его в Румынию за денежное вознаграждение в размере 7000 долларов США.

Теперь обоим мужчинам придется отвечать перед законом.

Напомним, на Буковине пограничники из дрона остановили побег трех мужчин в Молдову. Нарушителей задержали вблизи населенного пункта Сокиряны.

Буковина грузовик ГПСУ побег за границу Румыния видео
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
