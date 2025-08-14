На Буковине пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, который заплатил $7000, чтобы попасть в Румынию
На границе с Румынией пограничники обнаружили скрытого путешественника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Поздно вечером в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области пограничники проверили грузовой автомобиль. Водитель сообщил, что везет лесоматериалы в Турцию.
Во время осмотра автомобиля пограничники с использованием служебной собаки обнаружили под полуприцепом грузовика скрытого мужчину, который таким образом пытался нелегально покинуть Украину, надеясь избежать пограничного контроля.
В ходе дальнейшей проверки пограничники выяснили, что житель Киевщины договорился со знакомым - водителем фуры, о том, что тот скрыто вывезет его в Румынию за денежное вознаграждение в размере 7000 долларов США.
Теперь обоим мужчинам придется отвечать перед законом.
Напомним, на Буковине пограничники из дрона остановили побег трех мужчин в Молдову. Нарушителей задержали вблизи населенного пункта Сокиряны.