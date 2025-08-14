На Буковине пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, который заплатил $7000, чтобы попасть в Румынию

иллюстративное фото: из открытых источников

На границе с Румынией пограничники обнаружили скрытого путешественника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Поздно вечером в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области пограничники проверили грузовой автомобиль. Водитель сообщил, что везет лесоматериалы в Турцию.

Во время осмотра автомобиля пограничники с использованием служебной собаки обнаружили под полуприцепом грузовика скрытого мужчину, который таким образом пытался нелегально покинуть Украину, надеясь избежать пограничного контроля.

В ходе дальнейшей проверки пограничники выяснили, что житель Киевщины договорился со знакомым - водителем фуры, о том, что тот скрыто вывезет его в Румынию за денежное вознаграждение в размере 7000 долларов США.

Теперь обоим мужчинам придется отвечать перед законом.

