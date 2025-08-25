11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 18:56

Киянин розробив ухилянту план втечі за 8 тисяч доларів

25 серпня 2025, 18:56
Фото: Нацполіція
У Києві затримали організатора незаконного переправлення чоловіка за кордон. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

42-річний житель Києва за гроші пообіцяв перевезти військовозобов'язаного перевезти його зі столиці до Європи. Спочатку вони повинні були доїхати до прикордонної області. Потім військовозобов'язаний повинен був перебратися за кордон через річку Тиса. За свої послуги ділок хотів отримати 8 тисяч доларів.

Його затримали під час передачі авансу в розмірі 5 тисяч доларів. Зараз йому обрали запобіжний захід. Зловмиснику загрожує до 9 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Буковині у середині серпня прикордонники виявили під вантажівкою чоловіка, який заплатив $7000, щоб потрапити у Румунію. Тепер чоловіку доведеться сплатити штраф.

перетин кордону ухилення від мобілізації Київ
На Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону
25 серпня 2025, 19:58
Президенту США Дональду Трампу залишили Кубок світу з футболу
25 серпня 2025, 19:44
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
25 серпня 2025, 19:27
На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за смертельне побиття власного брата
25 серпня 2025, 19:27
У Львові внаслідок ДТП постраждала літня жінка: обставини події
25 серпня 2025, 19:13
На Житомирщині зупинили роботу схеми вирощування сільгосппродукції на радіаційно забруднених землях
25 серпня 2025, 19:00
Міністр оборони Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України
25 серпня 2025, 18:59
У Дніпрі 9-річна дитина травмувалася внаслідок падіння інсталяції у парку
25 серпня 2025, 18:51
Група осіб заволоділа понад 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів
25 серпня 2025, 18:42
