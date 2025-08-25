Фото: Нацполіція

У Києві затримали організатора незаконного переправлення чоловіка за кордон. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

42-річний житель Києва за гроші пообіцяв перевезти військовозобов'язаного перевезти його зі столиці до Європи. Спочатку вони повинні були доїхати до прикордонної області. Потім військовозобов'язаний повинен був перебратися за кордон через річку Тиса. За свої послуги ділок хотів отримати 8 тисяч доларів.

Його затримали під час передачі авансу в розмірі 5 тисяч доларів. Зараз йому обрали запобіжний захід. Зловмиснику загрожує до 9 років ув'язнення.

