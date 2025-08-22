В Киеве снова ограничат движение

иллюстративное фото: из открытых источников

Жителей и гостей столицы предупреждают об ограничениях дорожного движения, которые будут действовать 23 августа в центре Киева

Как передает RegioNews, об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что 23 августа в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

"Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня", – добавили в ведомстве.

Напомним, 22 августа в Киеве ограничивали движение транспорта в центре города из-за визитов иностранных делегаций. Об этом предупреждали в КГГА.