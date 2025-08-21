В центре Киева 22 августа ограничат движение: названа причина
В Киеве в пятницу ограничат движение транспорта в центре города из-за визитов иностранных делегаций
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.
Сообщается, что в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральную часть города.
"Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня", – сообщили в КГГА.
Напомним, прокуратура расследует схему отмывания средств при строительстве Подольского моста в Киеве. Фигуранты уже получили уведомление о подозрении.
