иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве в пятницу ограничат движение транспорта в центре города из-за визитов иностранных делегаций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

Сообщается, что в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральную часть города.

"Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня", – сообщили в КГГА.

