11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 15:38

С завтрашнего дня Подольский мост в Киеве снова будет работать в обоих направлениях

22 августа 2025, 15:38
Фото: КГГА
В Киеве с 23 августа откроют полноценное движение по Подольскому мостовому переходу

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

С утра субботы водителя транспортных средств смогут пользоваться всеми полосами в обоих направлениях. Речь идет о участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов, где обустроено по четыре полосы, включая отдельные для общественного транспорта и велосипедистов. Далее движение будет совершаться по две полосы.

Подольский мост откроют для движения в обоих направлениях

Кроме того, заработают обе части нового тоннеля. На самом мосту обустроили велосипедные дорожки в обе стороны общей протяженностью более 11 километров. Для комфорта пассажиров предусмотрены отдельные полосы для общественного транспорта.

На мосту оборудованы велодорожки и полосы для транспорта

В рамках проекта установлен дополнительный светофор на перекрестке трассы Подольского мостового перехода и улицы Центральная Садовая, что предусматривает новую схему движения. Завершено устройство транспортно-пересадочного узла, который соединит скоростной трамвай и городскую электричку.

Подольский мост считается одним из самых крупных инфраструктурных проектов страны. Его общая протяженность составляет около 10 км. В настоящее время дорожники проводят заключительные технические работы, чтобы объект мог полноценно функционировать для разных видов транспорта.

Ранее сообщалось, на Подольско-Воскресенском мосту возобновились строительные работы после длительной паузы. Тогда отмечалось, что на объект уже направили первые 4,5 млн. грн. из предусмотренных 19,5 млн. грн. государственного финансирования.

Под Киевом нет и не было никакого производства ракет "Фламинго", – глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш"
22 августа 2025, 15:15
"Развлечения" с петардой: в Киеве подросток испугал посетителей кафе
22 августа 2025, 14:23
В Киеве задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
22 августа 2025, 12:25
21 августа 2025
В Киевской области солдата судили за драку с командиром
22 августа 2025, 15:36
В Тернопольской области будут судить злоумышленников, продавших фальшивых водительских удостоверений на 35 млн грн
22 августа 2025, 15:35
Массовая гибель рыбы в реке Плоска в Хмельницком: что произошло
22 августа 2025, 15:23
Под Киевом нет и не было никакого производства ракет "Фламинго", – глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш"
22 августа 2025, 15:15
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
22 августа 2025, 15:11
Личное ружье мэра Павлограда используют для борьбы с врагом
22 августа 2025, 15:02
В Житомире арестовали подростка, который готовил взрыв в центре города
22 августа 2025, 14:56
Удар дронами и ФАБами по Константиновке: повреждены дома, магазин и газопровод
22 августа 2025, 14:40
Сервис Приват24 временно не работает: проблемы с платежами и банкоматами
22 августа 2025, 14:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
