В Киеве с 23 августа откроют полноценное движение по Подольскому мостовому переходу

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

С утра субботы водителя транспортных средств смогут пользоваться всеми полосами в обоих направлениях. Речь идет о участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов, где обустроено по четыре полосы, включая отдельные для общественного транспорта и велосипедистов. Далее движение будет совершаться по две полосы.

Подольский мост откроют для движения в обоих направлениях

Кроме того, заработают обе части нового тоннеля. На самом мосту обустроили велосипедные дорожки в обе стороны общей протяженностью более 11 километров. Для комфорта пассажиров предусмотрены отдельные полосы для общественного транспорта.

На мосту оборудованы велодорожки и полосы для транспорта

В рамках проекта установлен дополнительный светофор на перекрестке трассы Подольского мостового перехода и улицы Центральная Садовая, что предусматривает новую схему движения. Завершено устройство транспортно-пересадочного узла, который соединит скоростной трамвай и городскую электричку.

Подольский мост считается одним из самых крупных инфраструктурных проектов страны. Его общая протяженность составляет около 10 км. В настоящее время дорожники проводят заключительные технические работы, чтобы объект мог полноценно функционировать для разных видов транспорта.

Ранее сообщалось, на Подольско-Воскресенском мосту возобновились строительные работы после длительной паузы. Тогда отмечалось, что на объект уже направили первые 4,5 млн. грн. из предусмотренных 19,5 млн. грн. государственного финансирования.