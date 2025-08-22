У Києві знову обмежать рух

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Жителів та гостей столиці попереджають про обмеження дорожнього руху, які діятимуть 23 серпня у центрі Києва

Як передає RegioNews, про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що 23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

"Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 22 серпня у Києві обмежували рух транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій. Про це попереджали у КМДА.