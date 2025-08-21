19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
19:37  21 серпня
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 23:11

У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина

21 серпня 2025, 23:11
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві в п'ятницю обмежать рух транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.

Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

"Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня", – повідомили у КМДА.

Нагадаємо, прокуратура розслідує схему відмивання коштів під час будівництва Подільського мосту в Києві. Фігуранти вже отримали повідомлення про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ транспорт КМДА обмеження руху делегація
У Києві крадії зі стажем винесли з квартири понад $8 тисяч: їм загрожує до 8 років
21 серпня 2025, 09:52
У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав ліцей
21 серпня 2025, 09:15
У Києві 1 із 8 укриттів існує лише "на папері", – Офіс Омбудсмена
20 серпня 2025, 20:02
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні
21 серпня 2025, 23:23
Українські військові показали, як зараз виглядає Вовчанськ
21 серпня 2025, 22:49
Депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті
21 серпня 2025, 22:39
У Запоріжжі обирали запобіжний захід по справі на 8,6 мільйона: небайдужі громадяни прийшли на суд
21 серпня 2025, 22:25
Вийшов трейлер фільму про українських військових, які протистоять радянським зомбі
21 серпня 2025, 22:16
У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
21 серпня 2025, 21:59
У Кропивницькому загорівся університет: загинули люди
21 серпня 2025, 21:56
Скасування ярмарків у Запоріжжі: хто постраждав найбільше
21 серпня 2025, 21:19
У Дніпрі чоловік розтрощив три авто та напав на власників
21 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »