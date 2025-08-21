У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
У Києві в п'ятницю обмежать рух транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.
Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.
"Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня", – повідомили у КМДА.
Нагадаємо, прокуратура розслідує схему відмивання коштів під час будівництва Подільського мосту в Києві. Фігуранти вже отримали повідомлення про підозру.
У Києві крадії зі стажем винесли з квартири понад $8 тисяч: їм загрожує до 8 роківВсі новини »
21 серпня 2025, 09:52У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав ліцей
21 серпня 2025, 09:15У Києві 1 із 8 укриттів існує лише "на папері", – Офіс Омбудсмена
20 серпня 2025, 20:02
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні
21 серпня 2025, 23:23Українські військові показали, як зараз виглядає Вовчанськ
21 серпня 2025, 22:49Депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті
21 серпня 2025, 22:39У Запоріжжі обирали запобіжний захід по справі на 8,6 мільйона: небайдужі громадяни прийшли на суд
21 серпня 2025, 22:25Вийшов трейлер фільму про українських військових, які протистоять радянським зомбі
21 серпня 2025, 22:16У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
21 серпня 2025, 21:59У Кропивницькому загорівся університет: загинули люди
21 серпня 2025, 21:56Скасування ярмарків у Запоріжжі: хто постраждав найбільше
21 серпня 2025, 21:19У Дніпрі чоловік розтрощив три авто та напав на власників
21 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа