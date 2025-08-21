ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві в п'ятницю обмежать рух транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.

Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

"Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня", – повідомили у КМДА.

