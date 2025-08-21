У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав ліцей
Столична прокуратура скерувала до суду справу щодо 46-річного жителя Київщини, який обікрав навчальний заклад
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, вночі чоловік зламав вікно ліцею, проник всередину й викрав ноутбук із кабінету викладача. Згодом техніку вдалося знайти та вилучити, попри те, що злодій уже встиг її продати.
Зазначається, що зовмисник неодноразово притягувався до відповідальності за подібні злочини.
Фігуранту інкримінують крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Якщо провину доведуть у суді, йому загрожує до восьми років вʼязниці.
Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку за самовільне зайняття ділянки землі та будівництво біля озера "Заплавне".
