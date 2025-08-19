Фото: bosstechnology

В селе Каменка Черновицкого района правоохранители 16 августа остановили незаконную добычу гравийно-песчаной смеси из русла реки Сирет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Трех местных жителей в возрасте 47, 62 и 68 лет застали с поличным, когда они с помощью спецтехники грузили песок и гравий в грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Никаких разрешительных документов у мужчин не было.

Автомобиль и незаконно добытые ископаемые изъяли. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 240 УК (нарушение правил использования недр).

Напомним, ранее в Киевской области завершили досудебное расследование по незаконной добыче добычи 8 тысяч тонн песка из Десны. Обвинительный акт направили в суд.