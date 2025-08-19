13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 12:55

У Києві елітний ЖК привласнив набережну Дніпра – тепер вона знову відкрита для всіх

19 серпня 2025, 12:55
Фото: Київська міська прокуратура
Верховний Суд скасував право приватного товариства на гідротехнічні споруди, відкривши доступ до набережної Дніпра для всіх киян

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Верховний Суд підтримав позицію Київської міської прокуратури та скасував право приватного товариства на гідротехнічні споруди на березі Дніпра в урочищі Берковщина. Йдеться про ділянку площею понад 2,3 тисячі квадратних метрів у межах прибережної захисної смуги.

Гідроспоруди в Берковщині відкриті для всіх

Набережна розташована поблизу житлового комплексу на вулиці Дніпровській набережній, 14 у Дарницькому районі столиці. Раніше власники комплексу встановлювали шлагбауми та ворота, обмежуючи доступ до річки для киян, які не мешкають у ЖК.

Гідроспоруди, довжиною майже 500 кв.м., виконують функції захисту берега від розмиву. У 2020 році приватне товариство зареєструвало на них право власності, хоча вони розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 га вартістю понад 67 млн грн. Прокуратура наголошувала, що така реєстрація обмежує мешканців у безоплатному доступі до набережної та незаконно вилучає ділянку з комунальної власності.

Тепер кияни мають вільний доступ до набережної

Суд погодився з доводами прокурора: право приватної власності на ці гідроспоруди зареєстровано бути не може. Тепер доступ до набережної Дніпра відкритий для всіх охочих, а не лише для мешканців одного житлового комплексу.

Раніше повідомлялося, в районі між Парковою Дорогою та Набережним шосе активізувався зсув дніпровських схилів. Через це місцева влада проводить обстеження та вживає заходів для стабілізації території.

Київ комунальні підприємства Дніпро річка гідротехнічні споруди
За 10 тис доларів США мешканець Дніпра продавав фальшивий статус "батька-одинака" для обходу мобілізації
19 серпня 2025, 12:00
З річки Сірет на Буковині незаконно видобували гравійно-піщану суміш
19 серпня 2025, 11:45
У Дніпрі жінка пішла на шопінг з чужою карткою
18 серпня 2025, 18:35
19 серпня 2025
