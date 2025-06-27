В Киеве Днепровские склоны сползают на Набережное шоссе: фото

фото: RegioNews

В районе между Парковой Дорогой и Набережным шоссе в Киеве продолжается активный сдвиг склонов Днепра

Об этом сообщает RegioNews.

Почва постепенно сползает вниз, что чревато безопасностью движения на Набережном шоссе и может привести к обвалам и повреждениям инфраструктуры.

Чем опасны оползни

Оползни - это опасные природные или техногенные процессы, связанные с внезапным перемещением масс почвы по склону. Они могут возникать из-за чрезмерного увлажнения, нарушения дренажа, геологические особенности, а также необоснованное строительство.

Оползни могут приводить к:

разрушению домов, дорог, инженерных сооружений и коммуникаций;

травмам или гибели людей;

перекрытию русел рек, что может вызвать наводнения.

Как известно, сползание склонов в столице — уже не единичный случай. Ранее на других участках Набережного шоссе и в центре Киева происходили обвалы, которые создавали аварийные ситуации и разрушали дорожное покрытие.