16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
16 серпня 2025, 17:19

Суд відправив посадовця КМДА під домашній арешт

16 серпня 2025, 17:19
фото: Вечірній Київ
Печерський районий суд Києва обрав підозрюваному в розтраті коштів на капремонті керівнику апарату КМДА Дмитру Загуменному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

"Печерський районий суд міста Києва, пересвідчившись в обґрунтованості підозри , підтвердженої доказами, наданими стороною обвинувачення, застосував до керівника апарату КМДА та колишнього директора комунального підприємства "АТП КМДА" запобіжні заходи у вигляді нічого домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівника апарату КМДА та вже колишнього директора КП "АТП КМДА" підозрюють у розтраті 1,3 млн гривень. Підозрювані витратили бюджетні гроші на ремонт будівлі у центрі Києва, яка перебуває у приватній власності, відтак не може ремонтуватися за бюджетні гроші.

Як повідомлялось, посадовця КМДА викрили на схемі з ухилення від мобілізації. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Київ КМДА арешт суд корупція
16 серпня 2025
07 серпня 2025
