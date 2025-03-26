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26 марта 2025, 22:40

Чиновника КГГА разоблачили на схеме по уклонению от мобилизации

26 марта 2025, 22:40
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Фото: Нацполиция
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Чиновнику КГГА грозит до 3 лет лишения свободы. Оказалось, что он незаконно получил более 100 тысяч гривен из-за инвалидности, которой на самом деле не было

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили чиновника КГГА на незаконной схеме уклонения от мобилизации. Подозреваемым оказался директор одного из коммунальных предприятий столицы. Имея влияние на должностных лиц одного из лечебных учреждений столицы, он получил выписку о якобы наличии у него тяжелой болезни. Установленный фиктивный диагноз позволил злоумышленнику получить 3-ю группу инвалидности, что в дальнейшем помогало избегать мобилизации, а также получать социальные гарантии от государства.

По данным следствия, должностное лицо незаконно получило более 100 тысяч гривен социальных выплат в течение последних нескольких лет. Ему уже сообщили о подозрении в мошенничестве. Фиктивная группа инвалидности была отменена. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщили о подозрении инспекторке одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста.

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