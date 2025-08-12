У Києві викрили масштабну корупційну схему на будівництві житла для військових

ілюстративне фото: з відкритих джерел

НАБУ і САП спільно з Нацполіцією повідомили голові одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі столиці.

Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн доларів США.

Гроші мали передаватися трьома траншами.

Нагадаємо, у Києві від початку 2023 року досі не відновили жодного житлового будинку, пошкодженого внаслідок російських атак. Йдеться не лише про будівельні роботи, а й про компенсації, забезпечення тимчасовим житлом або підтримку з боку міської влади.