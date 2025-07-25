На Черниговщине в результате пожара погиб человек

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Смертельный пожар произошел 23 июля в селе Надыновка Черниговского района. Огонь унес жизнь 78-летнего мужчины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

Известно, что огонь охватил жилой дом утром. Во время тушения чрезвычайники обнаружили тело погибшего хозяина 1947 года рождения.

"По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети", - говорится в сообщении.