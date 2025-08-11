Фото: Відомо

В Днепре одна квартира горела несколько раз в один вечер. Это произошло на пятом этаже многоквартирного дома

Об этом сообщает "Відомо"

Инцидент произошел на проспекте Александра Поля. Там загорелась квартира на пятом этаже. К сожалению, в пожаре погибли два пенсионера. Другим соседям, к счастью, удалось спастись.

Местные жители жалуются, что это не первый случай, когда квартира горит. Они говорят, что владелец квартиры якобы поджигал ее уже 12 раз, после чего выходил на улицу и наблюдал за происходящим.

Отмечается, что однажды мужчину забирали на принудительное лечение в психбольницу, но впоследствии отпустили, а инцидент повторился снова. Теперь жители просят огласки в СМИ.

