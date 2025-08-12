Фото: ДСНС

У столиці рятувальники гасили полум'я у багатоповерховому будинку. Пожежа сталась на четвертому поверсі будівлі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Квартира на четвертому поверсі восьмиповерхового будинку загорілась. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали п'ятьох людей. Двом людям допомагали вибратися за допомогою автопідіймача.

На жаль, в одній з квартир знайшли тіло загиблої людини. Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині загорівся житловий будинок. На жаль, під час гасіння полум'я знайшли тіло 78-річного чоловіка. Відомо, що він був господарем житла. Попередньо, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.