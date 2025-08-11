Фото: ілюстративне

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає RegioNews.

У Києві зростає кількість госпіталізацій через COVID-19. Серед пацієнтів зростає число тих, хто перебуває у тяжкому стані, що викликає занепокоєння медиків.

Фахівці закликають мешканців дотримуватися базових правил безпеки, зокрема носити маски у місцях великого скупчення людей, особливо в приміщеннях з обмеженою вентиляцією. Також рекомендують уникати багатолюдних заходів, щоб знизити ризик зараження.

Попри те, що рекомендації не є новими, їх дотримання залишається ефективним способом захиститися від вірусу. Медики наголошують на важливості відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

Раніше повідомлялося, в Україні зафіксували новий варіант COVID-19 під назвою Stratus. Попри збільшення кількості випадків, медики запевняють, що ситуація залишається контрольованою і не перевантажує систему охорони здоров’я.