13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
11 серпня 2025, 11:54

У Києві зростає кількість госпіталізацій з COVID, все більше пацієнтів у тяжкому стані

11 серпня 2025, 11:54
Фото: ілюстративне
Фіксують збільшення кількості тяжких випадків COVID-19, що викликає занепокоєння серед медиків

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає RegioNews.

У Києві зростає кількість госпіталізацій через COVID-19. Серед пацієнтів зростає число тих, хто перебуває у тяжкому стані, що викликає занепокоєння медиків.

Фахівці закликають мешканців дотримуватися базових правил безпеки, зокрема носити маски у місцях великого скупчення людей, особливо в приміщеннях з обмеженою вентиляцією. Також рекомендують уникати багатолюдних заходів, щоб знизити ризик зараження.

Попри те, що рекомендації не є новими, їх дотримання залишається ефективним способом захиститися від вірусу. Медики наголошують на важливості відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

Раніше повідомлялося, в Україні зафіксували новий варіант COVID-19 під назвою Stratus. Попри збільшення кількості випадків, медики запевняють, що ситуація залишається контрольованою і не перевантажує систему охорони здоров’я.

Жінка зарізала співмешканця під час застілля у багатоповерхівці Дніпровського району Києва
11 серпня 2025, 11:00
У Києві автівка зіткнулася з двома маршрутками: водійку витягували рятувальники
11 серпня 2025, 09:11
У Києві секретарка Святошинського суду опублікувала фото з цигаркою та нацистським символом
10 серпня 2025, 16:30
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
