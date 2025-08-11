Фото: поліція Києва

Під час сімейного конфлікту жінка вбила свого співмешканця, завдавши йому кілька ножових поранень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Дніпровському районі Києва сталася трагедія: під час сімейної сварки жінка завдала співмешканцю смертельних поранень ножем. За інформацією поліції, 38-річна мешканка квартири нанесла 34-річному чоловікові близько семи ударів у спину та груди, від яких він помер на місці.

Вилучили ймовірне знаряддя злочину - кухонний ніж

Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент і оперативно виїхали на виклик. У квартирі виявили тіло загиблого з явними ознаками насильницької смерті. Слідчо-оперативна група вилучила знаряддя злочину - кухонний ніж, яким, за версією слідства, була завдана смертельна травма.

Жінку затримали на місці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство. За скоєне їй загрожує покарання - до 15 років ув’язнення.

