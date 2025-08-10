Фото: ілюстративне

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Жінка опублікувала у соцмережах фотографію, на якій позує з цигаркою в роті, тримаючи державний військовий прапор Третього Рейху - символ нацистського режиму. Знімок з'явився після серії сторіс, зроблених у компанії молодих людей.

Фото швидко видалили, але воно вже викликало резонанс

За кілька хвилин після публікації фото з прапором було видалене, однак користувачі мережі встигли зберегти його копії. Відомо, що раніше ця секретарка, з прізвищем Мирзак, працювала у Печерському районному суді Києва. У 2024 році вона перейшла до роботи у Святошинський суд.

Подібні дії викликали обурення у суспільстві через символіку, що асоціюється з жахливими сторінками історії. Водночас подія підняла питання про відповідальність працівників судової системи та дотримання ними етичних норм навіть поза службою. Поки що офіційних коментарів від судових органів щодо інциденту не надходило.

