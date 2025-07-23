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23 июля 2025, 10:30

В Киеве хулиган на ходу расстрелял автомобиль

23 июля 2025, 10:30
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фото: Нацполиция
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Стражи порядка задержали злоумышленника, который сегодня утром устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе Киева. Хулигану грозит до семи лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали 35-летнего стрелка.

"Мужчина объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за произошедшего накануне конфликта с водителем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец авто не пострадал. Следователи начали уголовное производство. Хулигану грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в городе Васильков в Киевской области полиция расследует обстоятельства вооруженного нападения на местного жителя. Неизвестный подошел к припаркованному автомобилю Range Rover и произвел несколько выстрелов в сторону водителя. Потерпевшего госпитализировали.

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