В Киеве хулиган на ходу расстрелял автомобиль
Стражи порядка задержали злоумышленника, который сегодня утром устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе Киева. Хулигану грозит до семи лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.
Правоохранители оперативно разыскали и задержали 35-летнего стрелка.
"Мужчина объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за произошедшего накануне конфликта с водителем", — говорится в сообщении.
Отмечается, что владелец авто не пострадал. Следователи начали уголовное производство. Хулигану грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в городе Васильков в Киевской области полиция расследует обстоятельства вооруженного нападения на местного жителя. Неизвестный подошел к припаркованному автомобилю Range Rover и произвел несколько выстрелов в сторону водителя. Потерпевшего госпитализировали.