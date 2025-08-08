У Києві автомобіль влетів у торговий центр

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці авто влетіло в ТРЦ Ocean Plaza

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як білий позашляховик на великій швидкості в’їжджає у хол торгового центру, розбиваючи скляні двері.

Користувачі пишуть, що водій нібито "переплутав педалі".

На кадрах помітно, що за кілька метрів від автомобіля перебували люди.

Нагадаємо, у Києві наприкінці липня хуліган на ходу розстріляв автомобіль. Інцидент стався у Подільському районі столиці. За скоєне зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.