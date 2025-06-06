В мае россияне убили троих украинских журналистов

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В мае 2025 года погибли трое работников СМИ

Как передает RegioNews, об этом сообщил Институт массовой информации.

За май эксперты ведомства зафиксировали четыре преступления против медиа и совершивших РФ журналистов. Это случаи обстрелов и угроз журналистам, а также кибератаки на сайтах медиа.

В течение мая погибли три работника СМИ:

Вячеслав Кобржицкий – военный, автоспортивный комментатор Setanta. Погиб в Донецкой области. Василий Довбуш – военный, бывший медийщик ТРК "Люкс” и 24 канала. Погиб в Сумской области. Богдан Лысенко – погиб в боях на запорожском направлении. Работал во всеукраинских и региональных медиа - "Факты", "КП в Украине", "Суббота", "Эхо".

Напомним, в Украине с начала полномасштабного российского вторжения погибли около 200 украинских художников и более 100 работников медиа.