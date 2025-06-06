В мае россияне убили троих украинских журналистов
В мае 2025 года погибли трое работников СМИ
Как передает RegioNews, об этом сообщил Институт массовой информации.
За май эксперты ведомства зафиксировали четыре преступления против медиа и совершивших РФ журналистов. Это случаи обстрелов и угроз журналистам, а также кибератаки на сайтах медиа.
В течение мая погибли три работника СМИ:
- Вячеслав Кобржицкий – военный, автоспортивный комментатор Setanta. Погиб в Донецкой области.
- Василий Довбуш – военный, бывший медийщик ТРК "Люкс” и 24 канала. Погиб в Сумской области.
- Богдан Лысенко – погиб в боях на запорожском направлении. Работал во всеукраинских и региональных медиа - "Факты", "КП в Украине", "Суббота", "Эхо".
Напомним, в Украине с начала полномасштабного российского вторжения погибли около 200 украинских художников и более 100 работников медиа.
В ГСЧС обнародовали ужасные фото разрушений после ракетного удара по столицеВсе новости »
06 июня 2025, 12:41Одна из самых масштабных атак: РФ запустила по Украине 407 БпЛА и 44 ракеты
06 июня 2025, 10:28Зеленский призвал мир к решительным действиям после обстрелов Украины
05 июня 2025, 11:58
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Специалисты рассказали о качестве воздуха в Тернополе после атаки РФ
06 июня 2025, 17:04В мае в Украине зафиксировали 10 случаев нарушения свободы слова
06 июня 2025, 16:53Во Львовской области местные устроили "бизнес" на документах для уклонистов
06 июня 2025, 16:47На Харьковщине пограничники уничтожили много военной техники окупантов
06 июня 2025, 15:59В Одесской области военный устроил "незаконное путешествие" уклонисту
06 июня 2025, 15:55В Одесской области будут судить руководителя больницы, который требовал 3000 долларов за диагноз
06 июня 2025, 15:50На Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн
06 июня 2025, 15:39У бывшего председателя райсовета в Ровенской области обнаружили почти 6 млн грн необоснованных активов
06 июня 2025, 15:29ГБР сообщило о подозрении трем эксминистрам обороны из-за которых Украина потеряла важное вооружение
06 июня 2025, 15:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »