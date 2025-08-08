У Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні

фото: Українська правда

Вікторія зникла у серпні 2023 року на окупованій РФ території

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Про смерть Вікторії стало відомо у жовтні 2024 року. На її тілі були виявлені сліди численних катувань.

"Лети, пташко! Дякую тобі за все — твою неймовірну сміливість, служіння та відданість. А ми зробимо все можливе, щоб зʼясувати хто і як це зробив", — написала на своїй сторінці після церемонії прощання головна редакторка УП Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva.

Нагадаємо, Вікторія Рощина — українська журналістка, яка загинула в російському полоні минулого року. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, висвітлюючи судові рішення та кримінальні події. Після початку повномасштабної війни, Рощина почала висвітлювати життя на окупованих територіях, зокрема, облогу Маріуполя. Робила матеріали для таких медіа, як "Українська правда", "Радіо Свобода" та "Громадське".

У серпні 2023 року Рощина зникла безвісти під час поїздки до окупованої частини Запорізької області для підготовки матеріалу. Вона була затримана російськими військовими і утримувалася спочатку в Енергодарі, а пізніше в Мелітополі. Згодом її перевезли до російського Таганрога.

Як повідомлялось, у травні 2025 року росіяни вбили трьох українських журналістів. Серед них - В’ячеслав Кобржицький, Василь Довбуш та Богдан Лисенко.