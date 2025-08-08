17:15  08 серпня
Більшість українців прагнуть завершення війни шляхом переговорів, - опитування Gallup
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 17:39

У Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні

08 серпня 2025, 17:39
Читайте также на русском языке
фото: Українська правда
Читайте также
на русском языке

Вікторія зникла у серпні 2023 року на окупованій РФ території

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Про смерть Вікторії стало відомо у жовтні 2024 року. На її тілі були виявлені сліди численних катувань.

"Лети, пташко! Дякую тобі за все — твою неймовірну сміливість, служіння та відданість. А ми зробимо все можливе, щоб зʼясувати хто і як це зробив", — написала на своїй сторінці після церемонії прощання головна редакторка УП Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva.

Нагадаємо, Вікторія Рощина — українська журналістка, яка загинула в російському полоні минулого року. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, висвітлюючи судові рішення та кримінальні події. Після початку повномасштабної війни, Рощина почала висвітлювати життя на окупованих територіях, зокрема, облогу Маріуполя. Робила матеріали для таких медіа, як "Українська правда", "Радіо Свобода" та "Громадське".

У серпні 2023 року Рощина зникла безвісти під час поїздки до окупованої частини Запорізької області для підготовки матеріалу. Вона була затримана російськими військовими і утримувалася спочатку в Енергодарі, а пізніше в Мелітополі. Згодом її перевезли до російського Таганрога.

Як повідомлялось, у травні 2025 року росіяни вбили трьох українських журналістів. Серед них - В’ячеслав Кобржицький, Василь Довбуш та Богдан Лисенко.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ похорон журналіст Рощина
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
08 серпня 2025, 09:59
У Києві за розбещення 13-річної дівчини чоловік отримав 15 років тюрми
07 серпня 2025, 16:32
У Києві отримав підозру заступник директора Київводоканалу
07 серпня 2025, 15:35
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
На Сумщині викрили масштабну корупційну схему: 18 підозрюваних і збитки понад 19 млн грн
08 серпня 2025, 18:14
США та РФ ведуть переговори про припинення вогню в Україні: що відомо
08 серпня 2025, 18:05
Актуальні вакансії в Харківській області: пропозиції з зарплатою до 50 тис. грн, які варто розглянути
08 серпня 2025, 17:50
Двоє підлітків пошкодили спортивну споруду на Тернопільщині
08 серпня 2025, 17:49
Більшість українців прагнуть завершення війни шляхом переговорів, - опитування Gallup
08 серпня 2025, 17:15
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
08 серпня 2025, 17:12
У Кривому Розі зафіксовано потужний смерч в районі кар'єру
08 серпня 2025, 17:04
Підземні школи та укриття: як на Запоріжжі готуються до нового навчального року
08 серпня 2025, 16:36
У Івано-Франківську псевдобанкір ошукав жінку на 100 тисяч гривень
08 серпня 2025, 16:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »